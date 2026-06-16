ROMA (rgl) – Una piccola rivoluzione digitale è iniziata ieri, 15 giugno. La Polizia di Stato ha attivato in via sperimentale “Denunce Online”, il nuovo portale che permette ai cittadini di inviare telematicamente una pre‑denuncia e di segnalare lo smarrimento di beni personali senza doversi recare fisicamente in un ufficio di polizia. Un passo avanti atteso da anni, che punta a semplificare le procedure, ridurre i tempi e rendere più accessibile il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine. Il servizio, raggiungibile tramite il portale dedicato all’indirizzo https://denunceonline.poliziadistato.it/portale/home e anche dall’app IO nella sezione del Ministero dell’Interno, consente di compilare una pre‑denuncia per reati come furto, truffa, frode informatica, accesso abusivo a sistemi informatici, indebito utilizzo di carte di pagamento e diffamazione online. Una volta inviata la richiesta, il cittadino dovrà formalizzarla entro 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato, fissando un appuntamento direttamente dalla piattaforma. La fase sperimentale è partita nel Lazio e coinvolge la questura di Rieti, la questura di Frosinone, i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica Lazio, le sezioni di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il Compartimento Polizia ferroviaria Lazio con i presidi di Frosinone, Orte, Roma Ciampino, Roma Termini e Roma Tiburtina, oltre al Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria con le sezioni di Frosinone e Rieti. Accanto alle pre‑denunce, è già operativo in tutta Italia il servizio per la segnalazione di smarrimento di beni personali: cellulari, tablet, computer, chiavi, denaro, documenti d’identità, carte di credito, contrassegni per invalidi, libretti postali, targhe e altri oggetti di uso quotidiano. In questo caso non è necessario recarsi in un ufficio: il verbale protocollato sarà disponibile entro 96 ore nell’area personale del portale e potrà essere utilizzato per richiedere duplicati o nuovi documenti.