ERCOLANO (rgl) – Una corsa disperata per sfuggire agli aggressori, poi l’inseguimento fino all’interno di una paninoteca e le coltellate. È la drammatica vicenda sulla quale stanno facendo luce i carabinieri di Ercolano dopo il ferimento di un 17enne avvenuto nella tarda serata di ieri. L’allarme è scattato intorno all’una di notte, quando i carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove era stato accompagnato un ragazzo ferito da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta poco prima della mezzanotte nel territorio di Ercolano. La vittima, un 17enne incensurato del posto, stava percorrendo via Plinio a bordo del proprio scooter quando sarebbe stata speronata da almeno due persone. Il giovane avrebbe tentato di sottrarsi agli aggressori cercando rifugio in una paninoteca della zona. Qui però sarebbe stato raggiunto dai suoi inseguitori che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, lo avrebbero colpito con diverse coltellate, oltre che con calci e pugni. Dopo l’aggressione il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale. I medici lo hanno medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista e sono in corso accertamenti per chiarire il movente dell’aggressione.