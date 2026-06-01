ERCOLANO (rgl) – Tragedia nel pomeriggio di oggi all’interno di un ristorante di via Benedetto Cozzolino ad Ercolano, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita durante le operazioni di spurgo di un pozzo nero. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il decesso sarebbe avvenuto a causa delle esalazioni di gas presenti all’interno della cisterna, che avrebbero reso l’ambiente immediatamente pericoloso e irrespirabile. L’uomo stava partecipando alle operazioni di manutenzione quando si sarebbe improvvisamente accasciato, senza possibilità di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli eventuali ulteriori accertamenti.