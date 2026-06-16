NAPOLI (rgl) – Parte il conto alla rovescia per la maturità 2026. Giovedì 18 giugno, alle 8:30, con la prima prova scritta, in Campania saranno 72.461 gli studenti chiamati ad affrontare l’esame di Stato, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione e aggiornati all’8 giugno. Un numero che conferma il peso della regione nel panorama scolastico nazionale e che registra una crescita rispetto allo scorso anno. Dei candidati ammessi, 71.168 sono studenti interni e 1.293 esterni. La percentuale degli ammessi raggiunge il 97%, un dato sostanzialmente in linea con quello registrato negli ultimi anni. Per gestire le prove saranno operative 1.820 commissioni d’esame, in aumento del 2,7% rispetto al 2025. L’incremento più significativo riguarda il numero complessivo dei candidati, cresciuto del 4,2% rispetto all’anno precedente. A guidare la classifica regionale è ancora una volta Napoli, che concentra oltre la metà dei maturandi campani. Nel capoluogo e nell’area metropolitana sono infatti ammessi 36.872 studenti, di cui 36.169 interni e 703 esterni, distribuiti in 935 commissioni. Rispetto al 2025 il numero complessivo dei candidati napoletani aumenta del 6,9%. Particolarmente rilevante la crescita registrata nelle scuole paritarie, dove i candidati interni fanno segnare un incremento del 33,1%. Seconda provincia per numero di maturandi è Salerno, con 16.883 candidati, dei quali 16.694 interni e 189 esterni, suddivisi in 377 commissioni. In questo caso il numero complessivo degli studenti resta sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, mentre cresce la quota degli esterni (+11,7%). A Caserta saranno invece 11.657 gli studenti impegnati nell’esame di Stato. I candidati interni sono 11.372, gli esterni 285. Le commissioni saranno 304. Anche qui si registra una crescita degli esterni, pari al 14,9%. Più contenuti i numeri delle province interne. Ad Avellino sono ammessi 4.212 studenti, di cui 4.119 interni e 93 esterni, distribuiti in 118 commissioni. Il dato segna un aumento complessivo del 5,8% rispetto al 2025. A Benevento, invece, i candidati sono 2.837, con 2.814 interni e 23 esterni, affidati a 86 commissioni. Proprio il Sannio registra l’incremento percentuale più alto della regione: +7,5% nel numero complessivo dei candidati e un aumento del 76,9% per gli esterni. Analizzando il quadro regionale emerge come le scuole statali continuino a rappresentare la quota predominante degli ammessi. Sono infatti 54.488 i candidati interni e 604 gli esterni provenienti dagli istituti statali. Nelle scuole paritarie, invece, risultano ammessi 16.680 candidati interni e 689 esterni. È proprio questo settore a registrare la crescita più marcata: rispetto al 2025 gli interni aumentano del 19,1%, mentre gli esterni fanno segnare un incremento del 2,8%. Numeri che confermano la portata di uno degli appuntamenti più importanti per il sistema scolastico italiano. Per oltre 72mila studenti campani sta per iniziare una delle settimane più attese e significative del loro percorso formativo, quella che li porterà ad affrontare l’esame conclusivo del ciclo di studi superiori.