NAPOLI (rgl) – Una fuga contromano sul Lungomare di Napoli si è trasformata in tragedia. Un uomo di 60 anni, D.A.S., residente a Grumo Nevano, ha perso la vita dopo essere stato travolto da uno scooter lungo via Caracciolo. Per il conducente del motociclo, un 29enne, è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale aggravato. L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22.30. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di un motociclo Honda con a bordo una donna di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri avrebbe improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi a un possibile controllo, imboccando via Caracciolo contromano. La corsa si è interrotta all’altezza del civico 12, dove il motociclo ha investito violentemente il pedone che stava attraversando la carreggiata. Dopo l’impatto, il conducente e la passeggera sono caduti sull’asfalto riportando diverse ferite. Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Le condizioni del 60enne sono apparse fin da subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, l’uomo è deceduto poco dopo la mezzanotte nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Il conducente dello scooter e la passeggera sono stati invece trasferiti all’Ospedale del Mare, dove risultano ricoverati per le lesioni riportate nell’incidente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che hanno effettuato i rilievi tecnici e planimetrici necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere ulteriori elementi a carico del 29enne. Dai controlli effettuati presso la Motorizzazione Civile è risultato che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Inoltre il motociclo Honda SH era privo della copertura assicurativa obbligatoria. Come previsto dalla normativa, il conducente è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica al momento dei fatti. Informato il Pubblico Ministero di turno, la Polizia Locale ha proceduto all’arresto in flagranza del 29enne per omicidio stradale aggravato. L’uomo si trova attualmente ricoverato e piantonato presso la struttura ospedaliera. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro penale, mentre la salma della vittima è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto gli ulteriori accertamenti, compreso l’esame autoptico.