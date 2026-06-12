Giugliano, spara sette colpi contro il fratello: arrestato 44enne

GIUGLIANO IN CAMPANIA (rgl) – Una lite familiare è degenerata in pochi istanti in una sparatoria nel cuore di Giugliano. Nel pomeriggio, i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti d’urgenza in via Frezza, dove un uomo di 44 anni avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro il proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, i due avrebbero litigato nel cortile condominiale. Il 44enne avrebbe poi estratto una pistola e sparato più volte senza riuscire a colpire il fratello, che è riuscito a fuggire. Una delle auto parcheggiate è stata invece centrata dai proiettili. Non pago, l’uomo avrebbe raggiunto una finestra della propria abitazione e avrebbe esploso altri colpi nel tentativo di colpire il familiare in fuga. In totale, sarebbero stati sparati almeno sette colpi. Dopo essersi barricato in casa insieme alla madre, il 44enne ha tentato di scappare in auto quando ha sentito arrivare le sirene dei carabinieri. La fuga è durata pochi metri: i militari lo hanno bloccato e arrestato. Sono in corso le ricerche della pistola utilizzata, che l’uomo avrebbe presumibilmente gettato nelle campagne circostanti durante il tentativo di fuga. Le indagini proseguono per chiarire il movente della lite e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.