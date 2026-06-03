GRUMO NEVANO (rgl) – Un gesto improvviso, una pietra lanciata contro un’auto in corsa e pochi secondi dopo il furto del veicolo. È il cosiddetto “trucco della pietra”, tecnica usata dai ladri per costringere gli automobilisti a fermarsi e lasciare incustodita la propria vettura. Per questo i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Casoria hanno arrestato ieri un 34enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del furto di una Fiat Panda. I fatti sono avvenuti ad Aversa. Secondo quanto ricostruito dai militari, una pietra sarebbe stata scagliata contro l’auto della vittima mentre era in marcia. L’automobilista, convinto di aver subito un danno accidentale, ha accostato ed è sceso dal veicolo per verificare cosa fosse accaduto. È stato proprio in quel momento che il ladro sarebbe entrato in azione, salendo rapidamente sulla Fiat Panda e fuggendo via. La vittima ha immediatamente chiamato il 112, fornendo ai carabinieri un dettaglio fondamentale: sull’auto era installato un sistema GPS. Grazie alla localizzazione satellitare, i militari sono riusciti a rintracciare il veicolo ad Arzano. Dopo una breve ricerca, la Panda è stata intercettata in via Pecchia e bloccata poco dopo. Alla guida dell’auto rubata c’era il 34enne, che è stato arrestato con l’accusa di furto e trasferito in carcere in attesa di giudizio.