NAPOLI (rgl) – Non solo una distrazione alla guida, ma un controllo stradale che ha portato alla scoperta di un carico di molluschi senza alcuna tracciabilità. È quanto accaduto nei giorni scorsi sulla Tangenziale di Napoli, durante un servizio di vigilanza della Polizia di Stato. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno intercettato un furgone il cui conducente stava utilizzando il telefono cellulare mentre era alla guida, violazione che ha immediatamente attirato l’attenzione della pattuglia. Fermato il veicolo per il controllo, gli operatori hanno effettuato una verifica più approfondita, scoprendo all’interno del vano posteriore circa 70 chilogrammi tra vongole veraci e cozze destinate alla vendita. La merce è risultata priva della prescritta documentazione di tracciabilità, necessaria per garantire la sicurezza alimentare e la provenienza dei prodotti ittici. Vista la natura del carico e i potenziali rischi sanitari, anche in relazione alle misure di prevenzione legate al contenimento di possibili contaminazioni, è stato richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Asl Napoli 1 Centro. Al termine delle verifiche, una parte della merce è stata sottoposta a campionamento per le analisi di laboratorio, mentre la restante è stata destinata alla distruzione. Durante ulteriori accertamenti è emerso inoltre che il conducente risultava destinatario di un provvedimento di sospensione della patente emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo di Matera. Per l’uomo è scattata anche la sanzione amministrativa per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, con decurtazione di 5 punti e il ritiro immediato del documento, che potrà comportare una sospensione da 15 giorni fino a 3 mesi.