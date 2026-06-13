CAPUA (rgl) – Una scatola di cracker usata come nascondiglio, dieci panetti di hashish e un’operazione scattata all’alba. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 48enne incensurato di Capua, trovato in possesso di quasi un chilogrammo di hashish. L’attività è il risultato di una mirata indagine della squadra investigativa del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, che nei giorni scorsi aveva raccolto elementi tali da far sospettare che l’uomo detenesse una quantità significativa di droga. Alle prime luci del mattino, gli agenti hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa nell’abitazione del sospettato. Il controllo si è concentrato anche su un box auto di pertinenza, situato al piano interrato dello stabile. Proprio lì, nascosta tra masserizie, è stata trovata una scatola di cartone per cracker contenente dieci panetti di sostanza solida marrone. I successivi accertamenti della polizia scientifica – narcotest e pesatura – hanno confermato che si trattava di hashish, per un peso complessivo lordo di 976 grammi. L’intero quantitativo è stato sequestrato. Il 48enne è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.