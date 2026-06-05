POLLICA (rgl) – È il Cilento a conquistare il titolo di regina dell’estate 2026. Nella nuova edizione della guida “Il Mare più Bello”, realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, è Pollica a guidare la classifica nazionale delle località marine più sostenibili d’Italia, ottenendo il massimo riconoscimento delle Cinque Vele. Un risultato che conferma ancora una volta il ruolo centrale del territorio cilentano nel panorama del turismo sostenibile nazionale. Accanto a Pollica, infatti, figurano tra le località premiate con le Cinque Vele anche San Giovanni a Piro, quinto posto a livello nazionale, e Castellabate, quindicesimo nella graduatoria italiana. Il riconoscimento viene assegnato ai territori che si distinguono non solo per la qualità ambientale e paesaggistica, ma anche per la capacità di affrontare le sfide della crisi climatica attraverso una gestione sostenibile delle risorse, la tutela degli ecosistemi e la valorizzazione delle identità locali. Secondo Legambiente, le località premiate rappresentano modelli virtuosi di sviluppo turistico, capaci di coniugare accoglienza, sostenibilità e tutela del patrimonio naturale. La Campania si conferma inoltre protagonista con numerosi altri comuni inseriti nella guida. Ottengono quattro Vele Montecorice, San Mauro Cilento, Centola-Palinuro, Pisciotta, Ascea, Capri, Sapri e Procida. Sono invece tredici le località insignite di tre Vele: Atrani, Anacapri, Camerota, Cetara, Bacoli, Capaccio Paestum, Agropoli, Massa Lubrense, Positano, Maiori, Amalfi, Ravello e Sorrento. “Le esperienze delle località balneari campane inserite nella guida dimostrano che puntando su un turismo sostenibile e sulla valorizzazione del capitale naturale è possibile affrontare sfide complesse come la crisi climatica, l’inquinamento e l’overtourism”, ha dichiarato Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla tutela della biodiversità e, in particolare, alla salvaguardia della tartaruga marina Caretta Caretta. Cresce infatti il numero dei cosiddetti “Comuni amici delle tartarughe marine”, che passano dai 102 del 2025 ai 124 del 2026. La Campania guida questa speciale classifica nazionale con ben 25 comuni aderenti al protocollo promosso da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest. Seguono Calabria con 19 comuni e Puglia con 16. Il record regionale appartiene alla provincia di Salerno, che conta 15 comuni impegnati nella tutela della specie, seguita dalla provincia di Napoli con 9 e da quella di Caserta con un comune. Tra le novità dell’edizione 2026 della guida anche l’istituzione di speciali menzioni dedicate alle amministrazioni che si sono particolarmente distinte nella tutela del mare e delle coste. Tra i quattro riconoscimenti assegnati a livello nazionale figura quello a Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, premiato per le attività di contrasto alle occupazioni abusive del demanio marittimo e per le iniziative di recupero, risanamento e rigenerazione della fascia costiera.