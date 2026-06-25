MARIGLIANO (rgl) – La Regione Campania, attraverso l’Arus — Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport — ha assegnato al Comune di Marigliano finanziamenti per l’impiantistica sportiva per un valore complessivo di circa un milione e trecentomila euro. I fondi saranno destinati alla struttura di Pontecitra, dove saranno effettuati vari interventi oltre al rifacimento della pista di atletica e alla riqualificazione del Pala Aliperti con interventi di restyling e di efficientamento energetico, due infrastrutture sportive di riferimento per la città e per l’intero territorio. “Abbiamo lavorato con impegno alla predisposizione dei progetti e alla partecipazione ai bandi regionali, e oggi raccogliamo i frutti di quell’impegno. Restituiremo ai nostri cittadini e alle nostre associazioni sportive impianti rinnovati, sicuri e moderni. Investire nello sport significa investire nelle nuove generazioni, dare ai ragazzi spazi dignitosi dove crescere, formarsi, imparare il rispetto delle regole e il valore della squadra. Marigliano crede nei suoi giovani e questo finanziamento lo dimostra”, racconta il sindaco Gaetano Bocchino. “Questo è il frutto di un lavoro serio e di una visione chiara”, aggiunge l’assessore allo Sport Dino Manna. «Abbiamo individuato le priorità, costruito i progetti e seguito ogni passaggio con attenzione”.