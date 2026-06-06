AVELLINO (rgl) – Una notte senza pause per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino, intervenuti su più fronti per una serie di emergenze che hanno interessato l’intero territorio provinciale. Gli interventi hanno riguardato incidenti stradali, incendi e operazioni di soccorso sanitario, in una sequenza di eventi che ha richiesto un impiego continuo di squadre e mezzi fino alle prime ore del mattino.

INCENDIO SULLA AUTOSTRADA A16 – Il primo intervento rilevante si è registrato lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Bonito, dove si è sviluppato un incendio di sterpaglie. Le fiamme hanno interessato un’area a ridosso della carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona e il contenimento del rogo.

INVESTIMENTO AD AVELLINO – Particolarmente delicata la situazione in via Francesco Fariello, ad Avellino, nei pressi dell’autostazione dei pullman, dove intorno alle ore 22:00 si è verificato un incidente che ha coinvolto un motociclo e una giovane donna rimasta investita. Su richiesta del personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco hanno fornito supporto alle operazioni di soccorso. La ferita, a causa delle condizioni, è stata successivamente trasferita in elisoccorso. Poco dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco sono tornati in azione in via Tagliamento per garantire l’assistenza all’atterraggio dell’elicottero del 118 che ha trasferito la giovane all’ospedale Santobono di Napoli.

TURISTA AMERICANA BLOCCATA NEI CAMPI – L’ultimo intervento si è concluso intorno alle 00:30 a Forino, in contrada Esca Piana, dove una turista americana è rimasta bloccata con il proprio veicolo in una zona rurale dopo essere stata indirizzata dal navigatore su un percorso non praticabile. La donna è stata raggiunta e messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, con il supporto dei Carabinieri presenti sul posto. L’intervento si è concluso positivamente.