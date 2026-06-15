CASERTA (rgl) – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo l’Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Caianello e Napoli, in provincia di Caserta. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante, provocando il temporaneo blocco della circolazione e pesanti disagi al traffico. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 12 e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Il tratto autostradale interessato è stato infatti chiuso per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il soccorso dei feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, che hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere dell’auto il conducente e una donna rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. A bordo del veicolo viaggiava anche un minore, che è stato soccorso e stabilizzato dal personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente. Vista la gravità della situazione, il bambino è stato successivamente trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Santobono di Napoli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto autostradale, con conseguenti rallentamenti e lunghe code in direzione Napoli.