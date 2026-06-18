MADDALONI (rgl) – Un violento incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A30, nel tratto compreso nel territorio di Maddaloni. Un autotreno è finito contro le barriere divisorie delle carreggiate e si è ribaltato, causando il ferimento grave delle due persone che si trovavano a bordo. L’allarme è scattato intorno alle 7:15, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta lungo l’A30 in direzione Nola. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo per cause non ancora chiarite, andando a schiantarsi contro le barriere che separano le due carreggiate. L’impatto è stato particolarmente violento. Il carrellone che trasportava numerose pedane avrebbe investito la cabina di guida provocandone il ribaltamento. A seguito dello schianto, i due occupanti sono stati sbalzati all’esterno del veicolo. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti sul posto prima di trasferirli in ospedale in codice rosso. Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza degli operatori, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle attività di messa in sicurezza del mezzo pesante e dell’area coinvolta nell’incidente. Solo successivamente sarà possibile procedere con il recupero dell’autotreno tramite i mezzi di soccorso stradale. Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.