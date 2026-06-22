GRICIGNANO DI AVERSA (rgl) – Nel pomeriggio di ieri a Gricignano di Aversa un vasto incendio è divampato all’interno di un deposito di pedane in legno generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando alcuni passanti hanno notato le fiamme all’interno dell’area di stoccaggio e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Aversa del comando provinciale di Caserta. All’arrivo dei soccorritori, il rogo aveva già coinvolto gran parte delle pedane accatastate all’aperto. Complice il vento, le fiamme si sono rapidamente propagate, raggiungendo notevole intensità. Per fronteggiare l’emergenza e garantire un costante approvvigionamento idrico, sono state inviate in supporto tre autobotti: una dal distaccamento di Aversa e due dalla sede centrale del comando di Caserta. Grazie al tempestivo intervento e al lavoro coordinato delle squadre operative, l’incendio è stato circoscritto e successivamente spento, evitando che le fiamme raggiungessero il vicino capannone destinato alla produzione e alla logistica delle pedane. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore al fine di scongiurare eventuali riprese del rogo. Non ci sono persone ferite.