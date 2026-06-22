BISACCIA (rgl) – Paura nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio di Bisaccia, in provincia di Avellino, dove un autotreno adibito al trasporto di vitelli è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme durante il tragitto verso Rocca San Felice. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in salvo gli animali trasportati. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando il conducente del mezzo, accortosi del principio d’incendio, ha immediatamente contattato la sala operativa del comando Provinciale dei vigili del fuoco di Avellino. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Bisaccia che ha raggiunto rapidamente l’area del bivio di Andretta, nel territorio comunale di Bisaccia. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente e coinvolgesse i vitelli trasportati, scongiurando conseguenze ben più gravi. Terminate le operazioni di spegnimento, i caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dall’incendio. Presenti sul posto anche i carabinieri della Stazione di Bisaccia e il personale veterinario dell’Asl competente, che ha effettuato i necessari controlli sanitari sugli animali e coordinato il successivo trasferimento dei vitelli su un altro mezzo per proseguire il viaggio. Non si sono registrati feriti né ulteriori danni a cose. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.