NOLA (alads) – Un passaggio di testimone che è anche un momento di identità, continuità e servizio alla comunità. Questa sera, al ristorante Santa Lucia di Nola, si terrà la cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Nola Host Giordano Bruno, uno dei momenti più significativi dell’anno lionistico. A guidare il club per il nuovo anno sociale sarà Antonio Daniele, professionista e da sempre impegnato nel volontariato e nella promozione culturale del territorio. Daniele raccoglie il testimone da Giovanna Sepe, presidente uscente, alla quale va il riconoscimento per il lavoro svolto. Il Lions Clubs International, la più grande organizzazione umanitaria del mondo con oltre 1,4 milioni di soci in più di 200 Paesi, fonda la sua missione sul motto “We Serve”: servire la comunità attraverso progetti sociali, culturali e sanitari. Daniele porta con sé un curriculum ricco di iniziative: dall’impegno per il miglioramento dell’Ospedale di Nola alla candidatura della città a Capitale Italiana del Libro (con due finali consecutive), fino alla presidenza della Pro Loco Giovani di Nola. “È necessario strutturare e proseguire le attività di matrice lionistica – spiega il nuovo presidente – come la lotta alla cecità, i servizi umanitari, culturali e sociali, ma dando maggiore risalto alle problematiche del territorio, individuando soluzioni o lavorando in sinergia con le istituzioni affinché possano essere adottate”. Alla cerimonia saranno presenti numerose autorità civili, religiose e lionistiche: tra gli altri, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il vicario del Vescovo di Nola Francesco Marino, il Governatore del Distretto Lions 108YA, oltre a rappresentanti del mondo politico, sociale e culturale del territorio.