NAPOLI (rgl) – È in vigore dalle ore 13 e fino alle 20 di oggi, mercoledì 24 giugno, l’allerta meteo di livello Giallo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. Si tratta del terzo giorno consecutivo di allerta sul territorio regionale. Il provvedimento, emanato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale, riguarda in particolare le zone della Piana del Sele e Alto Cilento (Zona 6), Tanagro (Zona 7) e Basso Cilento (Zona 8). Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, caratterizzati da una elevata incertezza previsionale e da una rapida evoluzione. I fenomeni potranno essere improvvisi e accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento, con possibili danni alle coperture e alle strutture più esposte. La Sala Operativa Unificata Regionale ha trasmesso l’avviso ai Comuni interessati, evidenziando un rischio idrogeologico localizzato. Tra i principali scenari attesi figurano allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, oltre a possibili frane e caduta massi nelle aree più fragili. La Protezione Civile invita le amministrazioni comunali ad attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di emergenza, sia strutturali che organizzative, per prevenire e mitigare eventuali criticità. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla verifica della stabilità del verde pubblico e delle strutture maggiormente esposte alle sollecitazioni del vento e della grandine.