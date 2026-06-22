MONTESARCHIO (rgl) – A Montesarchio è bastato un dettaglio fuori posto per far scattare l’allarme. Una donna che entra in caserma con il telefono in mano, messaggi inquietanti del suo ex compagno e la paura che qualcosa di irreparabile potesse accadere. Da quel momento, per i carabinieri è iniziata una corsa contro il tempo per proteggere lei e le sue figlie da un uomo che, secondo le indagini, non aveva accettato la fine della relazione e aveva trasformato la vita della donna in un incubo fatto di pedinamenti, minacce e controllo ossessivo. Nei giorni scorsi i militari della stazione carabinieri di Montesarchio, in provincia di Benevento, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con obbligo di mantenere una distanza minima di 1.000 metri e applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica. Destinatario della misura è un imprenditore del posto, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna non convivente. Le indagini hanno ricostruito un quadro di reiterate condotte di minaccia e molestia, poste in essere dall’uomo dopo la fine della relazione. La vittima avrebbe vissuto un perdurante stato di ansia e paura, al punto da modificare radicalmente le proprie abitudini di vita per timore di aggressioni, temendo anche per l’incolumità delle figlie minori. Secondo quanto accertato, l’indagato avrebbe pedinato la donna per giorni, arrivando persino a installare un dispositivo Gps sull’autovettura della vittima, all’insaputa di quest’ultima, per monitorarne costantemente gli spostamenti. Nei primi giorni di maggio, di fronte al perdurare delle condotte persecutorie, la donna ha integrato la denuncia presso i carabinieri. Gli accertamenti svolti dai militari – tra cui l’escussione di persone informate sui fatti e l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale – hanno consentito di fare piena luce sulla vicenda e di raccogliere gli elementi necessari all’adozione della misura cautelare. Il provvedimento si è reso necessario per il concreto pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, ritenute idonee a porre in grave e attuale rischio la vita e l’integrità fisica della donna. L’intervento si inserisce nel quadro di massima attenzione previsto dalle recenti modifiche normative del Codice Rosso, che rafforzano gli strumenti di tutela per le vittime di violenza di genere.