Marigliano, 318mila euro per l’isola ecologica: via al potenziamento

MARIGLIANO (rgl) – Un investimento importante per migliorare la qualità del servizio e rendere la città più sostenibile. Il Comune di Marigliano ha avviato gli interventi di potenziamento dell’isola ecologica comunale, grazie a un finanziamento regionale di 318.612,96 euro, ottenuto attraverso una progettualità specifica dell’ente. Il progetto, che sarà completato in dieci mesi, prevede un pacchetto di interventi integrati destinati a rendere il sito più efficiente, più sicuro e più moderno. Tra le principali novità figurano due compattatori scarrabili, che aumenteranno la capacità di raccolta e ridurranno i viaggi di trasporto, e tre cassoni a tenuta con teloni di copertura, pensati per migliorare le condizioni igieniche dell’area. Sul fronte della sicurezza sono previsti l’installazione di un impianto di videosorveglianza e l’adeguamento del sistema antincendio, mentre in ottica di sostenibilità energetica verrà realizzato un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, capace di garantire fino al 70% del fabbisogno elettrico dell’intera struttura. I risultati attesi sono significativi: un incremento dal 20 al 30% della capacità di stoccaggio di carta e plastica, una riduzione dei costi di trasporto e un miglioramento della sicurezza degli accessi. La progettazione è stata curata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Bocchino, con il coordinamento dell’assessore all’Ecologia Luigi Amato, che ha seguito l’intero iter tecnico e amministrativo. L’amministrazione invita ora i cittadini a collaborare con un corretto conferimento dei rifiuti, ricordando che la cura del territorio è un impegno condiviso e quotidiano.