MARIGLIANO (Nellauro) – Ci sono temi che non possono più aspettare. E poi ci sono incontri che provano a spostare davvero qualcosa, a cambiare il modo in cui una comunità guarda alle fragilità e alle opportunità. È lo spirito che anima “Oltre le barriere! Politiche e pratiche per l’occupazione delle persone con disabilità”, l’evento che si terrà questa sera alle 19.30 al Four Points Flex by Sheraton a Marigliano, promosso dal Rotary Club Marigliano “Adrianea”. Un tema urgente, perché il lavoro – per chi vive una condizione di disabilità – resta ancora un percorso pieno di ostacoli, ritardi, pregiudizi e mancanze strutturali. In apertura interverranno il presidente del Rotary, Antonio Sapio, e il sindaco Gaetano Bocchino, per sottolineare come l’inclusione non possa essere un concetto astratto, ma una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese, famiglie e terzo settore. Il cuore dell’incontro sarà affidato ai relatori: Annamaria D’Arienzo, garante per la disabilità del Comune di Roccarainola; Rocco Fatibene, coordinatore degli Ambiti Territoriali 21 e 22; Domenico Molisso, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Nola; e Luigi Amato, assessore alle politiche sociali. Voci diverse, competenze diverse, unite da un obiettivo comune: costruire percorsi di autonomia e lavoro per chi troppo spesso resta ai margini. A rendere concreto il tema saranno le testimonianze delle cooperative sociali “Luoghi Comuni” e “Aliter”, insieme all’associazione mariglianese per le persone autistiche e le loro famiglie. Storie di inserimenti lavorativi riusciti, di laboratori che diventano opportunità, di ragazzi che trovano un ruolo e una dignità grazie a progetti costruiti con cura e continuità. Le conclusioni saranno affidate a Luigi Tuorto, assistente del Governatore, mentre la moderazione sarà curata da Pina Iossa, referente della Commissione Diversità, Equità e Inclusione del Rotary Marigliano “Adrianea”.