SARNO (rgl) – Un violento incendio ha interessato nella notte un’azienda della zona industriale di Sarno, nel Salernitano, provocando l’intervento massiccio dei vigili del fuoco e tenendo impegnate per ore numerose squadre di soccorso. Il rogo è divampato intorno alla mezzanotte all’interno di un capannone di circa 5.000 metri quadrati appartenente alla ditta “Termoplast”, specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno della struttura, rendendo necessario l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento già nelle prime fasi dell’emergenza. Data la vastità dell’incendio, è stato disposto il potenziamento del dispositivo di soccorso con l’arrivo di squadre provenienti dai comandi di Napoli, Caserta e Avellino. Sul posto risultano attualmente impegnati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso, ancora al lavoro per domare completamente il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata. L’intervento è tuttora in corso e non si escludono ulteriori sviluppi. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento.