Maxi-sequestro a Teverola: bloccati 162 immobili, valore 30 milioni

TEVEROLA (rgl) – Un intero comparto edilizio sotto sequestro. È quanto accaduto oggi a Teverola, dove i carabinieri di Aversa hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo riguardante 162 unità immobiliari, tra costruite e in corso di edificazione, per un valore complessivo stimato di circa trenta milioni di euro. L’operazione rientra in un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord coordinata da Domenico Airoma. Secondo quanto accertato dagli investigatori, il procedimento coinvolge professionisti e imprenditori ritenuti gravemente indiziati di diverse ipotesi di abusi edilizi. Le consulenze tecniche disposte dalla Procura hanno evidenziato la presenza di una lottizzazione abusiva di ampia portata, non solo sotto il profilo materiale ma anche sotto quello negoziale: le particelle di terreno, inizialmente appartenenti a un unico proprietario, sarebbero state frazionate e cedute a terzi per la realizzazione degli immobili poi sequestrati. L’operazione, avvenuta nel comparto sud-est della località “Madama Vincenza”, rappresenta uno dei sequestri edilizi più rilevanti degli ultimi anni nell’area casertana, sia per il numero di unità coinvolte sia per il valore economico complessivo.