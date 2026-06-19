NOLA (rgl) – Domenica 21 giugno la villa comunale di Nola tornerà ad animarsi con i colori, i profumi e i sapori del territorio grazie a un nuovo appuntamento con il Mercato della Terra, l’iniziativa promossa da Slow Food Agro Nolano che, come ogni terza domenica del mese, mette al centro le produzioni locali, i piccoli agricoltori e il consumo consapevole. Dalle ore 9 alle 13, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di incontrare direttamente i produttori, conoscere le storie che si celano dietro ogni prodotto e acquistare eccellenze a chilometro zero, frutto di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, della biodiversità e del lavoro delle comunità locali. Tra i banchi del mercato non mancheranno frutta e verdura di stagione, pane e prodotti da forno, conserve, miele, uova, olio extravergine d’oliva, formaggi artigianali, legumi e numerose specialità del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata ai prodotti simbolo dell’inizio dell’estate, come i primi pomodori della stagione, le zucchine San Pasquale, i peperoni friggitelli, le ultime ciliegie e le pregiate varietà di albicocche del Vesuvio, tutelate dal Presidio Slow Food. Il Mercato della Terra rappresenta molto più di una semplice occasione per fare la spesa. È uno spazio di incontro e condivisione, dove il cibo diventa strumento di cultura, identità e relazione tra produttori e consumatori, rafforzando il legame con il territorio e le sue tradizioni. L’appuntamento di domenica offrirà inoltre un motivo in più per visitare il centro cittadino. Nella stessa giornata sarà infatti possibile ammirare i celebri Gigli di Nola nella loro versione “spogliata”, privi dei tradizionali rivestimenti decorativi. Si tratta della prova generale della ballata ufficiale, durante la quale gli obelischi verranno trasportati nelle piazze che li ospiteranno per tutta la settimana che precede la storica Festa dei Gigli.