POZZUOLI (rgl) – Ha 19 anni, studia Lettere e porta con sé la freschezza e l’eleganza della bellezza mediterranea. È Alessia Esposito, napoletana, la nuova Miss Campi Flegrei 2026, incoronata nella cornice di Piazza Antonio De Curtis a Monterusciello, durante la finale della tredicesima edizione del concorso ideato e organizzato da Alberto Spina, patron di Seratissime Eventi Agency. Ben 47 concorrenti si sono sfidate sul palco in una serata che ha unito moda, cultura e spettacolo, confermando Miss Campi Flegrei come uno degli appuntamenti più attesi e consolidati del Sud Italia. Un format che negli anni è cresciuto, diventando una vetrina per giovani talenti e un’occasione per valorizzare l’identità e la ricchezza culturale dei Campi Flegrei. Sul podio, insieme alla vincitrice, sono salite Marta Di Pietro (secondo posto) e Sara Polise (terzo posto). Durante la serata sono state assegnate 13 fasce speciali: Miss Eleganza – Anna Marcello;; Miss Fashion – Maria Laura Arciprete; Miss Fotogenia – Mia Della Ragione; Miss In Gambissima – Ylenia Monetti; Miss Portamento – Maria Francesca Setola; Miss Seratissime Eventi Agency – Sara Baiano; Miss Sex Appeal – Sabrina Somma; Miss Social – Antonia Tallarino; Miss Sorriso – Alessia Mancuso; Miss Stile – Flavia Merone. Alla serata hanno partecipato anche le massime autorità locali, tra cui il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e il presidente del Consiglio comunale Domenico Pennaccio, che hanno espresso apprezzamento per un evento capace di valorizzare i giovani e promuovere la cultura flegrea. “Portare avanti questo progetto da tredici edizioni è per me motivo di profonda soddisfazione – ha dichiarato il patron Alberto Spina –. Il nostro obiettivo è duplice: valorizzare la bellezza e il talento delle ragazze e, allo stesso tempo, accendere i riflettori sulla straordinaria ricchezza culturale del nostro territorio”. A condurre la serata è stata Susy Fiorillo, mentre il look delle concorrenti è stato curato dal team di truccatori di Luigi Mammalella e dall’hair stylist Vincenzo Balestra. A impreziosire la serata, le esibizioni della Latin Academy di Lidia Volpe, di Peppe Di Bonito di Movimento Latino, di Ciro Botta (Animo Azzurro) e di Francesco Migliaccio.