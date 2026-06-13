MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Un controllo mirato, un’irregolarità ambientale e un sequestro che evita potenziali rischi per l’aria e per il territorio. Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i carabinieri forestali di Monteforte Irpino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato in stato di libertà un artigiano 45enne del posto. Durante gli accertamenti eseguiti presso l’opificio, i militari hanno scoperto che l’uomo – titolare di una società specializzata in riparazione, manutenzione e verniciatura di autoveicoli – esercitava l’attività senza la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera, obbligatoria per legge per questo tipo di lavorazioni. Alla luce delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno deferito l’artigiano alla Procura della Repubblica di Avellino per esercizio di attività in assenza delle autorizzazioni ambientali previste. Contestualmente, è scattato il sequestro di una cabina di verniciatura di circa 50 metri quadrati e di 10 saldatrici, utilizzate all’interno dell’officina.