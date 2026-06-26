MOSCHIANO (rgl) – Moschiano si prepara a dare l’ultimo saluto al piccolo Christian Romano, il bambino di 10 anni tragicamente scomparso in seguito al drammatico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la provinciale che collega Lauro a Moschiano. Una tragedia che ha sconvolto non solo la comunità di Moschiano, ma l’intero Vallo di Lauro, stretto in queste ore attorno al dolore della famiglia. A darne il triste annuncio sono il papà Gianluca, la mamma Mariella Terracciano, il fratellino Manuel Bonaventura, i nonni Vincenzo e Carmelina, gli zii Stefania, Salvatore, Marianna, Bernadetta, Nicola e Lello, i cugini Domenico, Giusy e Gabriele, insieme a tutti i parenti. La salma del piccolo Christian giungerà oggi nella Chiesa Parrocchiale Maria Santissima della Carità di Moschiano, dove sarà allestita la camera ardente a partire dalle ore 15. Alle ore 17 sarà celebrato il rito funebre. Al termine della cerimonia religiosa, il feretro proseguirà verso il tempio crematorio di Domicella. Per accompagnare la comunità in questo momento di profondo dolore, il sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, ha proclamato il lutto cittadino. Un gesto simbolico per stringersi attorno ai familiari del piccolo Christian e condividere un dolore che ha segnato profondamente l’intero territorio.