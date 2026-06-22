MOSCHIANO (rgl) – Un pomeriggio di sole, una strada di provincia, una minicross che corre davanti all’auto del padre. Poi, in un istante, tutto si spezza. È la tragedia che oggi ha sconvolto la comunità di Moschiano: un bambino di dieci anni ha perso la vita in un incidente stradale lungo la provinciale che collega il paese a Lauro, in provincia di Avellino. Il piccolo era alla guida della sua moto minicross quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Jeep in corrispondenza di un tornante. L’impatto è stato violentissimo: nonostante indossasse il casco, il bambino è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il padre, che lo precedeva alla guida della propria auto, è stato tra i primi a soccorrerlo insieme agli occupanti della Jeep. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Anche l’eliambulanza, giunta sul posto per trasferirlo d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma del bambino è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria.