Napoli, agguato in via Rosaroll: 48enne ucciso a colpi di pistola

NAPOLI (rgl) – Serata di sangue a Napoli, dove un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in via Rosaroll. L’episodio si è verificato intorno alle ore 22 e ha immediatamente fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto sul posto dopo diverse segnalazioni relative all’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Giunti in via Rosaroll, gli agenti hanno rinvenuto il corpo di un uomo, nato nel 1978, riverso sull’asfalto. Per la vittima non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le circostanze dell’omicidio sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabili. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno avviato immediatamente i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini. Al momento non vengono escluse ipotesi investigative. Gli accertamenti sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell’agguato.