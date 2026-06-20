NAPOLI (rgl) – Blitz delle forze dell’ordine alla Rotonda Diaz a Napoli contro il fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo pubblico e delle attività economiche svolte senza autorizzazione. Nel corso di un’operazione congiunta tra polizia locale e carabinieri sono stati sequestrati oltre cento tra lettini e ombrelloni utilizzati abusivamente lungo il litorale cittadino. L’intervento è scattato a seguito di numerose segnalazioni ricevute dagli organi competenti. Gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale, insieme ai militari della compagnia carabinieri di Chiaia, hanno dapprima effettuato specifici servizi di osservazione per individuare i luoghi utilizzati per il deposito delle attrezzature da spiaggia. Una volta accertata la provenienza del materiale e ricostruite le modalità operative adottate dai responsabili, le forze dell’ordine sono intervenute procedendo al sequestro penale di oltre cento tra lettini e ombrelloni, risultati riconducibili a diverse persone residenti nelle traverse di via Riviera di Chiaia. Nel corso dei controlli sono state inoltre contestate violazioni amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico e per l’esercizio di attività economiche in assenza delle necessarie autorizzazioni. I responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati accertati. Sull’operazione è intervenuto anche l’assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Locale e dall’Arma dei Carabinieri, sottolineando come l’attività rientri nel più ampio programma di tutela della legalità e di salvaguardia della corretta fruizione degli spazi pubblici cittadini.