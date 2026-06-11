NAPOLI (rgl) – Legalità, trasparenza, inclusione sociale e attenzione ai bisogni dei cittadini. Sono questi alcuni dei temi al centro dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio presso il Palazzo di Governo tra il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e i 26 sindaci neoeletti dei Comuni dell’area metropolitana dopo le recenti consultazioni amministrative. L’appuntamento ha rappresentato il primo momento ufficiale di confronto tra il rappresentante del Governo sul territorio e i nuovi primi cittadini, segnando l’avvio di un percorso di collaborazione istituzionale finalizzato a rafforzare l’azione amministrativa e affrontare in maniera condivisa le principali criticità del territorio. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di dialogo e collaborazione, il Prefetto ha rivolto ai sindaci i propri auguri di buon lavoro per il mandato appena ricevuto dagli elettori, sottolineando il ruolo strategico che gli amministratori locali rivestono all’interno delle comunità. Michele di Bari ha evidenziato come i sindaci rappresentino il primo e più immediato punto di riferimento per i cittadini, chiamati ogni giorno a confrontarsi con problematiche che spaziano dalla gestione dei servizi pubblici alla sicurezza urbana, fino alle politiche sociali e allo sviluppo del territorio. Nel suo intervento, il Prefetto ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza di promuovere una cultura amministrativa fondata sul rispetto delle regole, sulla trasparenza e sul buon andamento della Pubblica Amministrazione, elementi considerati fondamentali per consolidare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi del benessere collettivo e della coesione sociale. Il Prefetto ha infatti sottolineato la necessità di sviluppare politiche pubbliche locali capaci di rispondere concretamente ai bisogni delle comunità, valorizzando il decoro urbano, migliorando la qualità della vita e riducendo i divari sociali attraverso strumenti di inclusione e contrasto alle disuguaglianze economiche e sociali. A conclusione dell’incontro, il Prefetto di Napoli ha ribadito la piena disponibilità della Prefettura a sostenere le amministrazioni comunali in un rapporto di collaborazione costante e leale, ritenuto essenziale per affrontare con efficacia le sfide che attendono il territorio metropolitano nei prossimi anni.