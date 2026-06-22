NAPOLI (rgl) – Una lite scoppiata per motivi banali è degenerata in una brutale aggressione a Napoli. Un uomo è stato ferito con un cacciavite nel quartiere Chiaiano. Per il presunto responsabile, un 49enne, sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio si è verificato nella serata di ieri. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato sono intervenuti a Chiaiano dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa a una lite con una persona ferita. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo con evidenti ferite da arma da taglio. La vittima è stata immediatamente soccorsa e successivamente trasportata all’ospedale Cto per le cure del caso. Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che, poco prima, la vittima sarebbe stata aggredita da un 49enne al culmine di una lite scaturita per futili motivi. L’uomo avrebbe colpito il rivale utilizzando un cacciavite. Gli agenti hanno quindi raggiunto l’abitazione del presunto aggressore, riuscendo a bloccarlo. All’interno dell’appartamento è stato inoltre rinvenuto il cacciavite presumibilmente utilizzato durante l’aggressione. Per il 49enne sono così scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio.