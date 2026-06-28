NAPOLI (rgl) – Tragedia all’alba in via Stadera, dove un violento incidente stradale è costato la vita a un uomo di 72 anni. Lo schianto si è verificato nelle prime ore di questa mattina lungo l’arteria che collega Casoria a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 6:30 una Fiat 600, condotta dalla vittima, stava percorrendo via Stadera in direzione Napoli quando, all’altezza del civico 62, si è scontrata con una Fiat Panda guidata da un giovane di 19 anni. L’impatto è stato particolarmente violento. Dai primi accertamenti effettuati dagli investigatori, la Fiat 600 sarebbe stata impegnata in una manovra di inversione di marcia quando è avvenuta la collisione con la Panda, che ha colpito lateralmente il veicolo. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il 72enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, ma nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo il ricovero. Il giovane alla guida della Fiat Panda è stato invece sottoposto agli accertamenti tossicologici previsti dalla normativa per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è stato disposto il ritiro immediato della patente di guida. Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli dell’Unità Operativa San Lorenzo, insieme al personale del Reparto Infortunistica Stradale, che ha eseguito i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La salma del 72enne è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico. Gli investigatori stanno inoltre acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, fondamentali per chiarire eventuali responsabilità.