NAPOLI (rgl) – Un furgone che si muove tra i container della Zona Industriale, un deposito nascosto nel cuore di Ponticelli e centinaia di migliaia di capi pronti a invadere il mercato del falso. È il quadro emerso dall’ultima operazione della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato al sequestro di oltre 385.000 articoli contraffatti tra abbigliamento, accessori e maglie da calcio. L’indagine, condotta dai finanzieri della compagnia di Casalnuovo, è partita dal monitoraggio degli spostamenti di un furgone utilizzato per prelevare merce contraffatta da alcuni container e rifornire la filiera del falso nel capoluogo. Il blitz ha permesso di individuare un deposito nel quartiere Ponticelli, dove era stoccata una quantità impressionante di prodotti illegali. Tra i materiali sequestrati figurano 371.000 capi di abbigliamento – soprattutto intimo, casual e sportivo – con marchi falsificati di brand come Nike, Adidas, Calvin Klein, Dsquared2, Bikkenbergs e Fendi. Altri 14.000 articoli erano invece maglie di squadre di calcio internazionali, dalla SSC Napoli al Real Madrid, dal Barcellona al Boca Juniors, complete di nomi e numeri dei giocatori più noti. Secondo le stime degli investigatori, l’immissione sul mercato di questa merce avrebbe generato un giro d’affari illecito di oltre 7 milioni di euro. Durante le perquisizioni è emerso anche un ulteriore filone di illegalità: in uno dei container sono state trovate circa 70 parti di autovetture, tra componenti meccaniche e interni, risultate oggetto di ricettazione e pronte per essere vendute nel mercato parallelo dei ricambi. Sono sei le persone denunciate, tutte di nazionalità italiana, per i reati di contraffazione e ricettazione.