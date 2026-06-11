NAPOLI (rgl) – Dietro quelle gabbie sistemate su un balcone si nascondeva una storia di cattività e commercio illegale di fauna protetta. A scoprirlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli e le Guardie Venatorie e Zoofile della Lipu, protagonisti di un’operazione che ha portato al sequestro di sette cardellini e alla denuncia di una persona. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione mirata che indicava la presenza di esemplari appartenenti a una specie protetta detenuti illegalmente presso un’abitazione del capoluogo campano. Ricevuta la notizia, i militari dell’Arma e gli operatori della Lega Italiana Protezione Uccelli hanno effettuato un sopralluogo ispettivo nelle pertinenze dell’immobile. Gli accertamenti avrebbero consentito di verificare la presenza degli animali e di procedere con ulteriori controlli all’interno dell’abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare sette cardellini, ritenuti di provenienza illecita e detenuti in violazione della normativa sulla tutela della fauna selvatica. Il proprietario è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dell’ipotesi di reato legata alla detenzione illegale di fauna protetta. La sua posizione sarà valutata dall’Autorità giudiziaria competente. Gli uccelli sequestrati sono stati immediatamente affidati agli specialisti del Centro Recupero Animali Selvatici dell’Asl Napoli 1, dove riceveranno le cure necessarie prima di essere reintrodotti nel loro habitat naturale. Sull’operazione è intervenuto anche l’avvocato Fabio Procaccini, delegato LIPU di Napoli: “Esprimo profonda gratitudine per il costante impegno dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli nella tutela del nostro patrimonio faunistico e naturalistico”, ha dichiarato Procaccini. “Purtroppo la cattura dei cardellini e la loro immissione nel mercato nero rappresentano ancora una pratica diffusa. Continueremo a contrastare ogni forma di sfruttamento della fauna selvatica”.