NAPOLI (rgl) – Un controllo di routine si trasforma in una scoperta rilevante nel pomeriggio di ieri a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Gli agenti del commissariato Ponticelli, impegnati nel servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Madonelle hanno notato due soggetti nei pressi di uno stabile che, alla vista della pattuglia, si sono allontanati rapidamente a bordo di uno scooter. Un comportamento che ha insospettito i poliziotti, i quali hanno deciso di approfondire il controllo dell’area. Entrati nello stabile, gli agenti hanno rinvenuto all’ingresso uno zaino abbandonato contenente una consistente somma di denaro: 83.500 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. Dai successivi accertamenti è emerso che si trattava di banconote false. Il materiale è stato sequestrato. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire la provenienza del denaro e identificare i soggetti fuggiti alla vista degli agenti.