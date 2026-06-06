spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, zaino sospetto in uno stabile a Ponticelli: dentro 83mila euro falsi

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Un controllo di routine si trasforma in una scoperta rilevante nel pomeriggio di ieri a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Gli agenti del commissariato Ponticelli, impegnati nel servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Madonelle hanno notato due soggetti nei pressi di uno stabile che, alla vista della pattuglia, si sono allontanati rapidamente a bordo di uno scooter. Un comportamento che ha insospettito i poliziotti, i quali hanno deciso di approfondire il controllo dell’area. Entrati nello stabile, gli agenti hanno rinvenuto all’ingresso uno zaino abbandonato contenente una consistente somma di denaro: 83.500 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. Dai successivi accertamenti è emerso che si trattava di banconote false. Il materiale è stato sequestrato. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire la provenienza del denaro e identificare i soggetti fuggiti alla vista degli agenti.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
spot_img
Previous article
Napoli, tuta mimetica e finta pistola in piazza Garibaldi: panico tra pendolari e turisti
Napoli, tuta mimetica e finta pistola in piazza Garibaldi: panico tra pendolari e turisti
Next article
Incendio, incidente e salvataggio: notte senza tregua per i soccorsi in Irpinia
Incendio, incidente e salvataggio: notte senza tregua per i soccorsi in Irpinia
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI