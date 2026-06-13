NOLA (rgl)– Nola si prepara a immergersi di nuovo nelle atmosfere del suo Medioevo. In questo fine settimana torna “Medievalia – Corteo storico degli Orsini: Nuptiae, la nascita di una Contea”, la rievocazione che da trent’anni custodisce e restituisce al presente la memoria della potente famiglia che governò la città dal 1293 al 1533. L’iniziativa, promossa dall’associazione Fag per Nola – Corteo Storico degli Orsini Odv, inaugura quest’anno un nuovo percorso narrativo: non più un unico episodio simbolico, ma una ricostruzione cronologica dei diversi momenti che hanno segnato la storia della Contea. Un cambio di passo che coincide con il trentennale del Corteo e che, come spiega il presidente Corrado Franzese, nasce dal desiderio di “raccontare in modo più completo le vicende dell’epoca, partendo dalle nozze tra Anastasia di Monfort e Romano Orsini, atto fondativo della Contea nolana”. Un ringraziamento, aggiunge, va “a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con passione e dedizione affinché il Corteo crescesse e potesse continuare a parlare anche alle nuove generazioni”. Per lungo tempo la rievocazione ha attinto al De Nola di Ambrogio Leone, pubblicato nel 1514, testo fondamentale per comprendere la vita cittadina e la Festa dei Gigli nel periodo di Nicola Orsini. Al centro della rappresentazione vi era la consegna delle chiavi al maestro di mercato, il rituale che costituiva il nucleo originario della festa paoliniana. Da quest’anno, però, la narrazione si amplia e si fa più articolata, con una ricostruzione storica ancora più accurata e una cura dei costumi che resta uno dei tratti distintivi della manifestazione. Il programma si sviluppa in due giornate e accompagna la città in un crescendo di atmosfere. Sabato 13 giugno, al tramonto, il Parco Mastrilli si trasformerà in un piccolo villaggio d’epoca: alle 19 i bambini saranno protagonisti del “Medioevo dei bambini”, un pomeriggio pensato per introdurre i più piccoli al fascino della storia attraverso giochi, racconti e piccole rievocazioni. La domenica, 14 giugno, la città si sveglierà già immersa nel passato. Alle 10, l’annuncio degli armigeri e il rullo dei tamburi attraverseranno le strade di Nola, riportando in vita il ritmo e il linguaggio dell’epoca. Il momento più atteso arriverà però nel tardo pomeriggio: alle 19, in piazza Duomo, prenderà forma il Corteo storico, con oltre 180 figuranti. Prima la sposa, poi lo sposo: due cortei distinti che avanzano verso il punto d’incontro, anticipando la celebrazione delle Nuptiae, le nozze che segnarono la nascita della Contea. Dopo la cerimonia, la sfilata attraverserà le strade cittadine fino al rientro, dove uno spettacolo finale saluterà la coppia e chiuderà la due giorni.