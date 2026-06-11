NOLA (rgl) – La Festa dei Gigli si avvicina e la macchina della sicurezza si mette in moto. Un punto dettagliato sulle misure da adottare per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è stato tracciato nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari e riunito eccezionalmente a Nola. Al vertice hanno partecipato il procuratore della Repubblica di Nola, il sindaco e i rappresentanti delle forze dell’ordine, ma il prefetto ha voluto incontrare anche gli organizzatori della Festa, per un confronto diretto sulle criticità e sulle esigenze operative. Durante il comitato è stato svolto un esame approfondito di tutte le questioni legate a un evento che richiama ogni anno migliaia di persone, anche da fuori provincia. “La festa deve essere certamente bella, ma si deve svolgere in sicurezza”, ha ribadito il prefetto, sottolineando la necessità di regole chiare e di un orario preciso di conclusione delle celebrazioni. Nei prossimi giorni saranno definiti tutti gli atti relativi alla sicurezza e agli aspetti sanitari. Il prefetto ha assicurato un incremento dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai punti più sensibili e alle strade più strette, dove sarà necessario garantire il passaggio dei Gigli senza ostacoli. Focus anche sulla situazione generale della città: “La delittuosità complessiva a Nola ha registrato un decremento del 9% – ha evidenziato di Bari – e auspico che questo trend possa essere mantenuto”.