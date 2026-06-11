Nola scende in piazza per Gaza: appello alla pace e alla solidarietà

NOLA (rgl) – Una piazza per dare voce a chi vive ogni giorno il dramma della guerra. Domenica 14 giugno, alle 11, piazza Duomo a Nola ospiterà “In Piazza per Gaza – Solidarietà attiva per il popolo palestinese”, iniziativa promossa dall’Osservatorio Civico Area Nolana per richiamare l’attenzione sulla grave crisi umanitaria che continua a colpire la popolazione civile palestinese. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di esprimere vicinanza e solidarietà alle comunità coinvolte nel conflitto, in particolare ai cittadini della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, dove milioni di persone stanno affrontando condizioni di estrema difficoltà. Al centro dell’iniziativa ci saranno soprattutto le conseguenze umanitarie della guerra, con un’attenzione particolare rivolta ai bambini, alle famiglie e alle fasce più vulnerabili della popolazione. Gli organizzatori intendono promuovere un momento di partecipazione civica e sensibilizzazione sui temi della pace, dei diritti umani, della giustizia e della dignità delle persone. Tra gli interventi previsti anche quello del professor Angelo Michele Imbriani, storico e autore di numerosi saggi, che offrirà una riflessione sulle origini e sull’evoluzione del conflitto, soffermandosi sul ruolo che la società civile può svolgere nella costruzione di percorsi di dialogo, cooperazione e convivenza tra i popoli. L’evento sarà inoltre l’occasione per rilanciare una proposta concreta di sostegno alle famiglie e ai bambini che stanno vivendo le conseguenze dell’emergenza umanitaria, attraverso forme di solidarietà attiva e partecipazione collettiva. L’Osservatorio Civico Area Nolana ha rivolto un invito aperto a cittadini, associazioni, realtà culturali e sociali del territorio affinché prendano parte all’iniziativa, trasformando la presenza in piazza in un segno tangibile di vicinanza verso una popolazione che continua a vivere una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo.