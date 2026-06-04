NOLA (rgl) – Avrebbe tentato di ottenere un finanziamento per acquistare dispositivi elettronici utilizzando documentazione falsa, ma i sospetti del titolare dell’attività commerciale e il successivo intervento della Polizia di Stato hanno fatto fallire il piano. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di Nola hanno arrestato un uomo di 71 anni, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici. L’uomo è ritenuto responsabile, allo stato degli atti, dei reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e contraffazione del sigillo dello Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante un servizio di controllo del territorio i poliziotti sono stati avvicinati dal titolare di un esercizio commerciale della città. Il commerciante avrebbe riferito che un cliente, presente all’interno del negozio, stava tentando di ottenere un finanziamento finalizzato all’acquisto di apparecchi elettronici, esibendo una documentazione che appariva sospetta. Gli agenti hanno quindi proceduto al controllo dell’uomo e alla sua identificazione. Nel corso delle verifiche, il 71enne avrebbe mostrato un documento d’identità successivamente risultato contraffatto perché privo degli elementi di sicurezza previsti dalla normativa. Alla luce degli accertamenti effettuati sul posto, i poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’uomo.