CURTI (rgl) – Un’officina nascosta, attiva senza autorizzazioni e circondata da rifiuti speciali derivanti dalla riparazione di veicoli elettrici. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di San Prisco durante un servizio notturno tra il 9 e il 10 giugno, nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti ambientali nel Casertano. Nel cuore del centro cittadino, i militari hanno individuato una struttura utilizzata per la riparazione e gestione di monopattini e biciclette elettriche, operante in totale assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente. Le verifiche hanno permesso di accertare la presenza di rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, smaltiti senza alcuna autorizzazione ambientale. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione del responsabile: un 61enne del posto, ritenuto titolare dell’officina abusiva. L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per gestione non autorizzata di rifiuti. Contestualmente, i carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’area, circa 30 metri quadrati, e di venti velocipedi elettrici – tra monopattini e biciclette – rinvenuti all’interno della struttura e ritenuti pertinenti all’attività illecita. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli predisposto dall’Arma per contrastare le violazioni ambientali nella provincia di Caserta, con particolare attenzione alle attività produttive che operano senza rispettare le norme sullo smaltimento dei rifiuti. Le indagini proseguono per verificare ulteriori responsabilità e accertare la provenienza dei materiali rinvenuti.