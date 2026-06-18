NAPOLI (rgl) – Con l’estate ormai alle porte e temperature sempre più elevate, la Regione Campania corre ai ripari per proteggere i lavoratori maggiormente esposti ai rischi del caldo estremo. Il presidente della Regione, Roberto Fico, ha firmato un’ordinanza che introduce limitazioni alle attività lavorative all’aperto nei settori più esposti alle alte temperature. Il provvedimento, firmato ieri, entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà efficace fino al 31 agosto. L’ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e in quelli affini nelle aree e nei giorni in cui il sistema Worklimate dell’Inail segnalerà un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. In questi casi sarà vietato lavorare nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00, considerata la più critica dal punto di vista delle temperature e dello stress termico. La misura punta a prevenire colpi di calore, disidratazione e altri problemi legati all’esposizione prolungata al sole durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate. Restano escluse dal divieto le attività urgenti e indispensabili necessarie al ripristino di servizi essenziali in seguito a eventi imprevedibili. In tali situazioni dovranno comunque essere rispettate tutte le norme previste per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’ordinanza prevede inoltre che i concessionari di pubblici servizi e le attività legate a esigenze di pubblica utilità adottino adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi dei servizi pubblici essenziali. Per individuare le giornate interessate dalle restrizioni sarà necessario consultare le mappe pubblicate dal sistema Worklimate dell’Inail (http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/), che monitora il rischio da esposizione al calore per i lavoratori all’aperto. “Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che svolgono attività all’aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico. Il governatore ha inoltre sottolineato come i fenomeni climatici estremi siano sempre più frequenti e rendano necessarie misure preventive per ridurre i rischi derivanti dallo stress termico e dalle ondate di calore.