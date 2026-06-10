MONTORO (rgl) – Paura nella tarda serata di oggi sul raccordo Avellino–Salerno dove un’autovettura in marcia ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la carreggiata in direzione Salerno, nei pressi dell’uscita di Montoro Nord. Erano circa le 22:40 quando una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino è intervenuta a seguito di una segnalazione per un veicolo in fiamme. A bordo dell’auto viaggiavano una coppia e la madre della donna, che si sono accorti durante la marcia di un’anomalia al mezzo. Con grande prontezza, i tre sono riusciti a raggiungere autonomamente l’uscita di Montoro Nord, fermando il veicolo e mettendosi in sicurezza prima che le fiamme si propagassero in modo più violento. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’autovettura era ormai avvolta dalle fiamme che, nel frattempo, si erano estese anche ad alcune sterpaglie presenti nell’area adiacente alla carreggiata. Le squadre operative hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e successivamente alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona interessata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Solofra, impegnati negli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura per i passeggeri coinvolti.