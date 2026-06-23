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Piogge e temporali intensi: scatta l’allerta meteo gialla sulla Campania

CampaniaMeteo
Redazione GL
Author: Redazione GL
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NAPOLI (rgl) – La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi, martedì 23 giugno su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali, anche intensi. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini  che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.  Il quadro meteo è caratterizzato da rapidi cambiamenti: per questo i fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da incertezza previsionale. L’avviso diramato ai Comuni interessati dalla Sala Operativa Unificata evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di “porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali” e in ordine alle possibili raffiche di vento e alla grandine, ricorda alle autorità competenti “di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche”.
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