POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Linea dura nei parchi pubblici di Pomigliano. Dopo giorni di segnalazioni, proteste e preoccupazioni da parte di famiglie, genitori e anziani, la Polizia Municipale è intervenuta con un servizio straordinario di controllo nelle aree verdi cittadine, in particolare al Parco Giovanni Paolo II, teatro negli ultimi tempi di episodi di circolazione pericolosa di biciclette, e‑bike e monopattini elettrici. L’operazione, scattata questa mattina, si è conclusa con il sequestro amministrativo di quattro mezzi condotti da minori non accompagnati, sorpresi a sfrecciare tra viali pedonali, zone gioco e spazi verdi in violazione delle norme vigenti. Un comportamento che, secondo le numerose segnalazioni giunte al Comune, metteva a rischio la sicurezza dei frequentatori abituali dei parchi. L’intervento rientra nell’applicazione dell’ordinanza sindacale numero 1 dell’8 gennaio 2025, emanata per garantire sicurezza, decoro e tranquillità nelle aree verdi. Il provvedimento vieta la circolazione di biciclette, monopattini, skateboard e altri mezzi nei parchi, nelle zone gioco, nelle aree fitness e lungo i percorsi pedonali, salvo specifiche deroghe per i più piccoli sotto la vigilanza degli adulti. Per i trasgressori sono scattati sia il sequestro amministrativo cautelare dei mezzi sia una sanzione di 200 euro, notificata ai genitori o ai tutori trattandosi di minori. Dal comando della Polizia Municipale arriva un messaggio chiaro: i controlli proseguiranno per tutta l’estate nei parchi e nei giardini cittadini, con l’obiettivo di restituire sicurezza e vivibilità agli spazi pubblici e garantire a bambini, famiglie e anziani la possibilità di frequentare le aree verdi in condizioni di tranquillità e rispetto delle regole.