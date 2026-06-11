CIMITILE (rgl) – Sarà il messaggio senza tempo di San Francesco d’Assisi ad aprire la XXXI edizione del Premio Cimitile, una delle più prestigiose rassegne culturali italiane dedicate alla letteratura, alla storia, all’arte e alla valorizzazione del patrimonio spirituale e monumentale. Nel suggestivo scenario del complesso basilicale paleocristiano di Cimitile, sabato 13 giugno prenderà ufficialmente il via l’edizione 2026 della manifestazione, che quest’anno guarda all’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi e ai valori universali che la sua figura continua a rappresentare. L’inaugurazione è in programma alle ore 18.30 con due appuntamenti di grande rilievo culturale: l’apertura della mostra “Creati per creare. Il Creato di San Francesco 1226-2026 nell’ottavo centenario della morte”, curata da Giuseppe Bacci, e la presentazione del volume “E se tornasse Francesco?” di Padre Enzo Fortunato, pubblicato da San Paolo Edizioni. L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale delle celebrazioni dedicate a San Francesco e pone al centro temi di straordinaria attualità come la pace, la fraternità, la tutela dell’ambiente, il dialogo tra culture e la solidarietà sociale. Valori che, in un’epoca segnata da conflitti internazionali, emergenze ambientali e profonde trasformazioni sociali, assumono un significato ancora più forte. Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte numerose personalità del mondo istituzionale, culturale e religioso. Interverranno Filomena Balletta, sindaco di Cimitile; Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Don Giovanni De Riggi, docente di Storia della Chiesa presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Duns Scoto” di Nola; Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana di Napoli; Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio Regionale della Campania; e Padre Enzo Fortunato. A moderare l’incontro sarà il giornalista Rai Diego Dionoro. Promossa dalla Fondazione Premio Cimitile insieme ai suoi soci fondatori – Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile e Associazione Obiettivo III Millennio – la manifestazione proseguirà fino al 20 giugno con un fitto calendario di eventi che spazieranno dalla letteratura alla musica, dall’arte alla ricerca storica, offrendo momenti di confronto, approfondimento e spettacolo. Come da tradizione, il momento culminante sarà la cerimonia di premiazione in programma sabato 20 giugno alle ore 20.30. Durante la serata saranno consegnati i prestigiosi Campanili d’Argento, simbolo del Premio Cimitile, ispirati a quello che la tradizione identifica come il primo campanile della cristianità, custodito nel Santuario di San Felice. L’evento sarà condotto da Ingrid Muccitelli e trasmesso in seconda serata su Rai2 il prossimo 7 luglio. Il Comitato Scientifico presieduto da Francesco Giorgino ha individuato i vincitori della XXXI edizione. Per l’opera inedita narrativa è stato premiato Francesco Gioia con “Le comete di Sheb’a”, pubblicato da Guida Editori. Il riconoscimento per la narrativa edita va a Lorenzo Marone con “Ti telefono stasera” (Feltrinelli). Per l’attualità è stato scelto Giovan Battista Brunori con “Il nuovo Medioriente. Il declino della mezzaluna sciita” (Belforte Salomone), mentre il premio per la saggistica è stato assegnato a Claudio Cerasa per “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” (Silvio Berlusconi Editore). Per la sezione dedicata all’archeologia e alla cultura artistica paleocristiana e altomedievale è stata premiata Natasha Luigia Antonino con il volume “Stratigrafia archeologica e cultura materiale”. Il Premio Giornalismo “Antonio Ravel” sarà consegnato alla giornalista Rai Maria Soave, volto del TG1 e di Uno Mattina News. Il Premio Speciale “Ermanno Corsi” andrà invece a Paolo Antonio Ascierto, oncologo di fama internazionale e direttore del Dipartimento Melanoma e Immunoterapia dell’Istituto Pascale di Napoli.