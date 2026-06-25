NAPOLI (rgl) – Si aggirava con fare sospetto davanti a uno sportello bancomat di corso San Giovanni, a Napoli, con il cappuccio calato sulla testa nonostante le alte temperature. Un dettaglio che non è sfuggito ai carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Erano da poco passate le 19.30 quando i militari, transitando lungo il corso, hanno notato l’uomo davanti all’Atm della filiale Intesa Sanpaolo. Insospettiti dal suo atteggiamento, i carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo. L’uomo, identificato in Simone M., 48enne romano già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato subito dopo aver effettuato un prelievo di 500 euro. Alla vista dei militari ha tentato inutilmente di disfarsi di una carta di credito e di un foglietto sul quale erano annotate alcune cifre, presumibilmente il codice Pin. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di scoprire che la carta era intestata a una donna britannica di 93 anni, attualmente irreperibile e presumibilmente deceduta. Per il 48enne sono scattate le manette. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire come l’uomo sia entrato in possesso della carta e verificare eventuali altri utilizzi fraudolenti.