NOLA (rgl) – Il cielo si è oscurato in pochi minuti, il vento ha iniziato a spingere con forza crescente e, all’improvviso, è successo. Nel tardo pomeriggio, il Giglio del Calzolaio, posizionato in piazza Marco Clodio Marcello, è crollato al suolo sotto la violenza delle raffiche che hanno investito il centro di Nola e tutto il Nolano. Un cedimento improvviso, avvenuto sotto gli occhi di numerosi presenti, che ha generato attimi di forte preoccupazione. La struttura, che risultava regolarmente ancorata, non è riuscita a resistere alla spinta del vento e si è abbattuta sulla piazza. Nonostante la presenza di diverse persone nell’area, non si registrano feriti. Il crollo è avvenuto mentre le condizioni meteorologiche peggioravano rapidamente: il vento ha iniziato a intensificarsi e il cielo si è coperto nel giro di pochi istanti. Oltre al Giglio del Calzolaio, altre strutture sono state danneggiate, alcune delle quali già rivestite in vista della Festa in programma domenica prossima. Sul posto sono scattate immediatamente le operazioni di messa in sicurezza. Le squadre presenti stanno procedendo allo smontaggio dei resti del giglio e alla verifica dei danni riportati, per evitare ulteriori rischi e consentire una valutazione completa della situazione. La caduta della struttura ha inevitabilmente scosso l’ambiente nolano, già immerso nei preparativi della Festa dei Gigli. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per accertare la stabilità delle altre macchine e garantire la sicurezza dell’area.