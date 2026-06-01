TEANO (rgl) – Dopo decenni lontano dal suo territorio d’origine, una preziosa pala d’altare del XVI secolo è tornata finalmente alla comunità ecclesiastica di appartenenza. L’opera, attribuita al maestro Girolamo Imparato, raffigurante la “Madonna con Bambino tra i Santi Caterina d’Alessandria e Sant’Antonio Abate”, è stata riconsegnata il 1° giugno 2026 al Vescovo della Diocesi di Teano-Calvi dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli. La restituzione è avvenuta alle 11:30 presso gli uffici del Museo Diocesano di Teano, alla presenza delle autorità ecclesiastiche e dei militari che hanno condotto l’operazione. Il recupero del dipinto è il risultato di un’articolata attività investigativa avviata a seguito della segnalazione di un accademico campano, che aveva individuato l’opera all’interno del catalogo online di una casa d’aste toscana. Da quel momento sono scattate le indagini del Nucleo TPC, coordinate inizialmente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Le verifiche hanno consentito di ricostruire il percorso dell’opera e di accertarne il trafugamento, avvenuto in epoca successiva al 1972 dalla Chiesa di San Giorgio Martire nel comune di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. L’opera è stata localizzata, sequestrata e posta sotto tutela, fino alla definizione delle procedure giudiziarie e al successivo provvedimento di restituzione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, che ha coordinato la fase conclusiva dell’indagine.