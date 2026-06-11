ROCCARAINOLA (rgl) – Un antico pozzo che torna a parlare, un artista che lo riporta alla luce, una foresta che diventa museo. Prosegue il viaggio di New Paradise, la rassegna artistica che sta trasformando la Foresta Demaniale di Roccarainola in uno dei più affascinanti poli d’arte contemporanea a cielo aperto della Campania. Lunedì 15 giugno, alle 11, nella suggestiva località Fossa Agnone, sarà presentata l’opera “Il pozzo della foresta” dell’artista Christian Leperino, nuovo tassello del progetto patrocinato dall’Accademia di Belle Arti di Napoli e promosso dalla società cooperativa Ats Monte Maggiore, presieduta da Ugo Fragassi, nell’ambito di un più ampio intervento di riqualificazione forestale finanziato dalla Regione Campania. Il progetto, curato dal critico d’arte Pasquale Lettieri, prevede l’installazione permanente di opere di artisti di fama internazionale, trasformando la foresta – immersa nel Parco Regionale del Partenio – in un luogo dove natura, memoria e contemporaneità dialogano senza confini. Le maestranze della Ats Monte Maggiore, operai assunti con clausola specifica, lavorano fianco a fianco con gli artisti in un’esperienza laboratoriale che unisce tecnica, sostenibilità e visione. Un’arte che non si limita al bello estetico, ma che si fa gesto civile, ecologico, comunitario. “Christian Leperino – spiega Lettieri – è artista di doppia poetica: formale e classicheggiante per la sua cultura accademica, informale e sperimentale nella sua ricerca. Due anime che non si negano, ma si integrano. Rivitalizzare artisticamente l’antico pozzo della foresta significa recuperare un’identità negata dalla globalizzazione, un esercizio della memoria che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo”. All’incontro interverranno, oltre all’artista, Ugo Fragassi, presidente A.T.S. Monte Maggiore, Pasquale Lettieri, critico d’arte e docente universitario, Paolo Valerio, artista e docente dell’Università Federico II, e Salvatore Faugno, docente della stessa università. Porteranno i saluti istituzionali Giuseppe Russo, sindaco di Roccarainola, Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, e Fiorella Zabatta, assessora regionale alle Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Riforestazione, Pesca e Tutela degli animali. Gli artisti già presenti in permanenza nella foresta sono: Tony Afeltra, Elisa Cantarelli, Pietro De Scisciolo, Maurizio Elettrico, Michelangelo Galliani, Christian Leperino, Andreas Lüthi, Alfredo Maiorino e Francesco Scialò. La foresta si conferma così un laboratorio d’arte contemporanea unico nel suo genere, dove il paesaggio diventa opera e l’opera diventa paesaggio.